Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Дискриминационные шаги против "Лаборатории Касперского" бросают тень на имидж США как надежных партнеров, в Кремле такие действия американской стороны проявлением недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду министерство внутренней безопасности США распорядилось прекратить использование программ "Касперского" всеми федеральными учреждениями, якобы из-за возможности доступа к ним российских властей. Министерство опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использование программ "Лаборатории Касперского".

"Это в целом бросает тень, наверное, на имидж наших американских коллег как надежных партнеров, потому что, конечно, такие действия идут в плоскости именно недобросовестной конкуренции, в плоскости нарушения всех международных торговых правил, конечно, они направлены на подрыв позиций конкурентных на мировой арене российских компаний, в данном случае, "Лаборатории Касперского". Это вызывает наше сожаление", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, влияет ли данное решение на работу российских компаний на Западе.

По его словам, по линии государства "там, где это возможно", будет осуществляться поддержка таких компаний, как "Лаборатория Касперского".

В "Лаборатории Касперского" заявили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. Компания заявила, что обвинения властей США в ее адрес основаны на ложных и некорректных данных и уверена, что расследование подтвердит необоснованность заявленных обвинений.

Позднее в посольстве России в США отметили, что решение властей США прекратить использование программ "Касперского" всеми федеральными учреждениями отдаляет перспективы восстановления сотрудничества Москвы и Вашингтона, в первую очередь по борьбе с терроризмом.