В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов на донецком направлении

ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Украинские силовики увеличили число обстрелов на донецком направлении в Донбассе, заявил журналистам в четверг начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"Мы фиксируем увеличение количества нарушений со стороны позиций ВСУ и националистических подразделений. В течение вчерашнего дня отмечается наибольшее обострение обстановки в районе Донецка и прилегающих населенных пунктов, которое к вечеру переросло в массированный минометный обстрел", — заявил Безсонов.

По его словам, силовики подвозят боеприпасы на позиции в районе подконтрольных им Красногоровки, Марьинки, Победы и Степного.