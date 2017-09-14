Евросоюз отдаляется от собственных ценностей, заявил представитель Эрдогана

АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Евросоюз, проводя политику ксенофобии и исламофобии, отдаляется от собственных ценностей, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Не Турция отдаляется от Европы, а ЕС своими заявлениями и ростом исламофобии, ксенофобии отдаляется от своих собственных ценностей. Европа должна проанализировать ситуацию, которая происходит внутри нее", — сказал Калын журналистам.

Он также раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который исключил членство Турции в ЕС в обозримом будущем. "Ему следует быть осторожнее с такими заявлениями", — добавил Калын.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.