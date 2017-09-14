Евросоюз отдаляется от собственных ценностей, заявил представитель Эрдогана

АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Евросоюз, проводя политику ксенофобии и исламофобии, отдаляется от собственных ценностей, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Он также раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который исключил членство Турции в ЕС в обозримом будущем. "Ему следует быть осторожнее с такими заявлениями", — добавил Калын.
Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.