Верховный суд Украины отказался рассматривать кассацию "Газпрома" по штрафу

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Верховный суд Украины отказался рассматривать кассацию "Газпрома" на решение Высшего хозяйственного суда Украины, отказавшегося отменить санкционированное вердиктами судов низших инстанций принудительное взыскание с российской компании в пользу Украины штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг.
Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с компании в пользу Украины антимонопольного штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,7 миллиарда долларов по текущему курсу).
"Одиннадцатого сентября было принято решение об отказе в допуске этого дела к производству Верховным судом Украины", — сообщили в суде.
Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.