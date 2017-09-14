Верховный суд Украины отказался рассматривать кассацию "Газпрома" по штрафу

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Верховный суд Украины отказался рассматривать кассацию "Газпрома" на решение Высшего хозяйственного суда Украины, отказавшегося отменить санкционированное вердиктами судов низших инстанций принудительное взыскание с российской компании в пользу Украины штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг.

Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с компании в пользу Украины антимонопольного штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,7 миллиарда долларов по текущему курсу).

"Одиннадцатого сентября было принято решение об отказе в допуске этого дела к производству Верховным судом Украины", — сообщили в суде.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.