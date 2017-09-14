В ДНР заявили об активизации снайперских групп силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (142)

ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Активизация снайперских групп украинских силовиков отмечена на донецком и мариупольском направлениях в Донбассе, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Активизация снайперских обстрелов отмечается в районах населенных пунктов Пески, Марьинка, Широкино. Зафиксирована работа шести снайперских групп, вооруженных винтовками стандарта НАТО с увеличенной дальностью стрельбы", — сказал Безсонов на брифинге.

По его словам, снайперы ведут прицельный огонь по ополчению и мирным жителям "с целью спровоцировать на ответный огонь".