В Турции заявили, что покупка С-400 не влияет на членство в НАТО

АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Контракт, подписанный Турцией с РФ о покупке зенитных ракетных комплексов С-400, не является альтернативой ее отношениям с Западом и членства в НАТО, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила во вторник пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские комплексы C-400.

Как заявил РИА Новости генсек НАТО Йенс Столтенберг, каждая страна-член НАТО самостоятельно принимает решение о покупке вооружений, при этом Турция не обращалась к НАТО с просьбой интегрировать С-400 в систему обороны альянса.

"Заявления нашего президента об С-400 открыло путь разным пересудам, о том, что Турция отдаляется от Запада. Турция продолжит делать шаги для обеспечения своей национальной безопасности, считая НАТО сильным альянсом. Мы с удовлетворением встретили заявление генсека НАТО по покупке С-400 как о естественном праве Турции. Оно должно покончить со всеми дискуссиями. У нас развивается хорошее сотрудничество с Россией, но это не альтернатива нашим отношениям с Западом и НАТО. Наоборот, они дополняют друг друга", — сказал Кылын журналистам.