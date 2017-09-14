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В мире

Спецпредставитель президента США встретился с премьером Курдистана

15:5614.09.2017
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© AFP 2017 / Safin HamedИзготовление флага Курдистана в Эрбиле, столице автономного курдского региона в Ираке. Архивное фотоИзготовление флага Курдистана в Эрбиле, столице автономного курдского региона в Ираке. Архивное фото
© AFP 2017 / Safin Hamed

КАИР, 14 сен — РИА Новости. Глава правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани в четверг принял в Эрбиле спецпредставителя американского президента в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* Бретта Макгерка, заявил глава департамента международных связей регионального правительства Фалах Мустафа.

Вид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Иракский Курдистан ответит за референдум о независимости, заявили в Анкаре
Как написал Мустафа в Twitter, стороны "обсудили проведение намеченного на 25 сентября референдума о независимости Курдистана". Также, по словам представителя правительства, Барзани в четверг принял и посла Великобритании. Тема беседы была также посвящена предстоящему голосованию.

В среду Макгерк посетил другой город автономии – Сулейманию, где встретился с руководством партии Патриотический союз Курдистана.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон просил власти автономного региона перенести референдум о независимости.

Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Бойцы Рабочей партии Курдистана в Ираке
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСреди ополченцев Рабочей партии Курдистана немало бойцов-женщин.Бойцы Рабочей партии Курдистана
© РИА Новости
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Среди ополченцев Рабочей партии Курдистана немало бойцов-женщин.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкС 1980-х годов РПК начала использовать горы Кандиль, расположенные на иракской территории у границы с Турцией, как свою базу. Здесь есть тренировочные базы РПК и лагеря. Бойцы занимаются грядками и подсобным хозяйством, разводят баранов и кур, чтобы обеспечивать себя провизией.Бойцы Рабочей партии Курдистана
© РИА Новости
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С 1980-х годов РПК начала использовать горы Кандиль, расположенные на иракской территории у границы с Турцией, как свою базу. Здесь есть тренировочные базы РПК и лагеря. Бойцы занимаются грядками и подсобным хозяйством, разводят баранов и кур, чтобы обеспечивать себя провизией.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ лагерях РПК царит жесткая дисциплина. Здесь полностью запрещен алкоголь.

На фото: бойцы Рабочей партии Курдистана пьют чай.Бойцы Рабочей партии Курдистана
© РИА Новости
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В лагерях РПК царит жесткая дисциплина. Здесь полностью запрещен алкоголь.

На фото: бойцы Рабочей партии Курдистана пьют чай.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКладбище бойцов РПК посвящено Мехмету Караунгуру, бойцу РПК, погибшему в стычке с барзанистами в 1983 году. Просторная площадка заполнена белыми стелами-надгробиями. На каждой из них — имя погибшего и надпись "герой".Члены Рабочей партии Курдистана (РПК) на кладбище бойцов РПК, павших в столкновениях с турецкой и иракской армиями, а также с исламистами
© РИА Новости
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Кладбище бойцов РПК посвящено Мехмету Караунгуру, бойцу РПК, погибшему в стычке с барзанистами в 1983 году. Просторная площадка заполнена белыми стелами-надгробиями. На каждой из них — имя погибшего и надпись "герой".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБойцы Рабочей партии Курдистана под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии). Абдулла Оджалан - национальный лидер РПК, который с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме.Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии)
© РИА Новости
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Бойцы Рабочей партии Курдистана под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии). Абдулла Оджалан - национальный лидер РПК, который с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБойцы Рабочей партии Курдистана на передовой на линии фронта с боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Киркук.Бойцы Рабочей партии Курдистана на передовой на линии фронта с ИГ в провинции Киркук
© РИА Новости
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Бойцы Рабочей партии Курдистана на передовой на линии фронта с боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Киркук.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБоец Рабочей партии Курдистана на огневой позиции на границе с ИГ (организация запрещена в России).Боец Рабочей партии Курдистана (РПК) на огневой позиции на границе с ИГ
© РИА Новости
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Боец Рабочей партии Курдистана на огневой позиции на границе с ИГ (организация запрещена в России).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБойцы РПК продолжают гибнуть в стычках с турецкими силовиками и с ИГ.

На фото: мемориал памяти погибших бойцов Рабочей партии Курдистана.Мемориал памяти погибших бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК)
© РИА Новости
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Бойцы РПК продолжают гибнуть в стычках с турецкими силовиками и с ИГ.

На фото: мемориал памяти погибших бойцов Рабочей партии Курдистана.
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