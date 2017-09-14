Спецпредставитель президента США встретился с премьером Курдистана

КАИР, 14 сен — РИА Новости. Глава правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани в четверг принял в Эрбиле спецпредставителя американского президента в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* Бретта Макгерка, заявил глава департамента международных связей регионального правительства Фалах Мустафа.

Как написал Мустафа в Twitter, стороны "обсудили проведение намеченного на 25 сентября референдума о независимости Курдистана". Также, по словам представителя правительства, Барзани в четверг принял и посла Великобритании. Тема беседы была также посвящена предстоящему голосованию.

В среду Макгерк посетил другой город автономии – Сулейманию, где встретился с руководством партии Патриотический союз Курдистана.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон просил власти автономного региона перенести референдум о независимости.

Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.