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В мире

Греция и Италия против двойных стандартов в отношении энергопроектов

15:4914.09.2017
(обновлено: 16:01 14.09.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРабочие подготовливают трубы для строящегося газопровода Северный поток к погрузке на судно доставки. Архивное фотоРабочие подготовливают трубы для строящегося газопровода Северный поток к погрузке на судно доставки. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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АФИНЫ, 14 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Италии Паоло Джентилони выступили за равное отношение к энергетическим проектам, которые осуществляются на Севере Европы и на ее Юге.

Вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович. Архивное фото
© AP Photo / Thierry Monasse
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Ципрас и Джентилони участвуют в первом заседании Высшего совета сотрудничества Италии и Греции, которое проходит на Керкире.

Большинство стран Евросоюза не возражают против строительства газопровода "Северный поток-2", но выступают против строительства газопровода для поставок в Европу российского газа через территорию Греции.

"Наша общая позиция — в Европе не должно быть двойных стандартов. Нельзя относиться одним образом к сотрудничеству стран Севера Европы, и другим образом к сотрудничеству, которое осуществляют страны Юга. Мы верим в необходимость дифференциации источников энергии, в плюрализм источников и путей поставки, но без исключений", — заявил Ципрас на совместной пресс-конференции с итальянским премьером. Пресс-конференцию транслировало греческое телевидение.

По его словам, именно в таком ключе велось обсуждение проектов газопроводов — Трансадриатического (ТАП), "Посейдон", Eastmed от месторождения "Левиафан" в Европу.

"В ближайшие дни будет завершено строительство участка ТАП в Северной Греции", — сообщил также Ципрас.

Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ципрас сказал, что министры энергетики подписали соглашение по энергетическому сотрудничеству.

Итальянский премьер также высказался за равное отношение к странам Севера и Юга.

"Не может быть двух разных скоростей для Севера и Юга. Сотрудничество между Италией и Грецией должно обеспечить энергетическую автономию наших стран", — сказал Джентилони.

Премьеры также объявили, что в четверг завершена сделка по покупке итальянскими железными дорогами оператора греческих железных дорог TrainOSE. Инвестиции итальянской Ferrovie Dello Stato составят 500 миллионов евро.

Флаг ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Оба премьера также поддержали начало дискуссий по новой архитектуре в Европе, которые открыл накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ципрас сказал, что министр финансов в Европе не должен играть лишь роль надзирателя. Если министру удастся увидеть структурные дисбалансы и получить инструменты для их исправления и продвижения вперед для процветания и конвергенции государств-членов, то это Евросоюзу необходимо, сказал Ципрас, добавив что крайне важно, чтобы этот министр был подотчетным.

Джентилони заявил, что Европе нужно больше демократии, и сейчас есть огромная возможность "придать новый импульс Европе, сделать очень важные и очень перспективные шаги в будущем".

Северный поток - 2
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