Греция и Италия против двойных стандартов в отношении энергопроектов

Рабочие подготовливают трубы для строящегося газопровода Северный поток к погрузке на судно доставки. Архивное фото

Рабочие подготовливают трубы для строящегося газопровода Северный поток к погрузке на судно доставки. Архивное фото

АФИНЫ, 14 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Италии Паоло Джентилони выступили за равное отношение к энергетическим проектам, которые осуществляются на Севере Европы и на ее Юге.

Ципрас и Джентилони участвуют в первом заседании Высшего совета сотрудничества Италии и Греции, которое проходит на Керкире.

Большинство стран Евросоюза не возражают против строительства газопровода "Северный поток-2", но выступают против строительства газопровода для поставок в Европу российского газа через территорию Греции.

"Наша общая позиция — в Европе не должно быть двойных стандартов. Нельзя относиться одним образом к сотрудничеству стран Севера Европы, и другим образом к сотрудничеству, которое осуществляют страны Юга. Мы верим в необходимость дифференциации источников энергии, в плюрализм источников и путей поставки, но без исключений", — заявил Ципрас на совместной пресс-конференции с итальянским премьером. Пресс-конференцию транслировало греческое телевидение.

По его словам, именно в таком ключе велось обсуждение проектов газопроводов — Трансадриатического (ТАП), "Посейдон", Eastmed от месторождения "Левиафан" в Европу.

"В ближайшие дни будет завершено строительство участка ТАП в Северной Греции", — сообщил также Ципрас.

Ципрас сказал, что министры энергетики подписали соглашение по энергетическому сотрудничеству.

Итальянский премьер также высказался за равное отношение к странам Севера и Юга.

"Не может быть двух разных скоростей для Севера и Юга. Сотрудничество между Италией и Грецией должно обеспечить энергетическую автономию наших стран", — сказал Джентилони.

Премьеры также объявили, что в четверг завершена сделка по покупке итальянскими железными дорогами оператора греческих железных дорог TrainOSE. Инвестиции итальянской Ferrovie Dello Stato составят 500 миллионов евро.

Оба премьера также поддержали начало дискуссий по новой архитектуре в Европе, которые открыл накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ципрас сказал, что министр финансов в Европе не должен играть лишь роль надзирателя. Если министру удастся увидеть структурные дисбалансы и получить инструменты для их исправления и продвижения вперед для процветания и конвергенции государств-членов, то это Евросоюзу необходимо, сказал Ципрас, добавив что крайне важно, чтобы этот министр был подотчетным.

Джентилони заявил, что Европе нужно больше демократии, и сейчас есть огромная возможность "придать новый импульс Европе, сделать очень важные и очень перспективные шаги в будущем".