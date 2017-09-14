В ДНР за последние сутки из-за обстрелов погиб один человек

ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в четверг начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"Жертвой снайперов за минувшие сутки стал один военнослужащий ВС ДНР, убитый пулей калибром 10,16 миллиметра", — заявил Безсонов на брифинге.