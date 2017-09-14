МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тихоокеанский тропический шторм "Макс" усилился до уровня урагана, сообщает в четверг Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Ранее сообщалось, что у мексиканского побережья сформировался тропический шторм "Макс".
"Макс" стал ураганом… Предупреждение об урагане распространено для юго-западного побережья Мексики", — говорится на сайте NHC.
Ожидается, что ураган принесет проливные дожди в штаты Герреро и Оахака. Синоптики не исключают, что обильные осадки могут привести к наводнениям и оползням.
Ранее Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что карибский тропический шторм "Катя" рассеялся на востоке Мексики.