Силовики за сутки выпустили по ДНР почти 240 мин и снарядов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (139)

ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 240 мин и снарядов за минувшие сутки, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"На донецком направлении по прилегающим районам 13 населенных пунктов выпущено шесть артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, два танковых выстрела, 132 мины калибром 120 миллиметров и 91 мина калибром 82 миллиметра", — сказал Безсонов.

По его словам, на мариупольском направлении силовики выпустили восемь мин.