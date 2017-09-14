Над Барселоной образовалось токсичное облако

МАДРИД, 14 сен — РИА Новости. Утечка химического вещества с предприятия, расположенного в Мольет-дель-Вальес (провинция Барселона, Каталония) привела к образованию токсичного облака, сообщило генеральное управление Гражданской защиты Женералитета (правительства Каталонии — ред.).

Была введена чрезвычайная ситуация PLASEQCAT в связи с угрозой, говорится в сообщении ведомства. Гражданская защита рекомендовала не приближаться к промышленному полигону, где произошло ЧП, и сообщила, что образовавшееся облако желтого цвета висит над полигоном и не движется.

Ситуацию удалось быстро взять под контроль. На устранение угрозы у пожарных ушло полчаса. Пострадавших нет.