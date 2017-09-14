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В мире

Только санкциями решить проблему КНДР невозможно, считает японский эксперт

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1295)
15:2514.09.2017
(обновлено: 15:36 14.09.2017)
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© AFP 2017 / Toshifumi KITAMURAТрансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Японии. 29 августа 2017Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Японии. 29 августа 2017
© AFP 2017 / Toshifumi KITAMURA

ТОКИО, 14 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Принятая Советом безопасности ООН резолюция с новым пакетом санкций против КНДР не может стать решающим фактором для того, чтобы Северная Корея прекратила разработки атомного оружия, необходим диалог, об этом РИА Новости заявил профессор японского университета Такусёку Хидэси Такэсада, один из наиболее авторитетных экспертов по вопросам Корейского полуострова.

Мужчина смотрит новости на Сеульском вокзале, сообщающие о ядерных испытаниях КНДР, проводимых в недрах горы Мантапсан. 9 сентября 2016
© AP Photo / Ahn Young-joon
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"Одними санкциями решить проблему невозможно. Необходим диалог. В ходе диалога договориться об отказе от вооруженной силы для продвижения в сторону объединения Севера и Юга, начать взаимные визиты, остановить разработку ядерного оружия Северной Кореей одновременно с остановкой совместных учений США и Южной Кореей. Необходимо обсудить дорожную карту для конкретного диалога", — считает эксперт.

Хидэси Такэсада совсем недавно вернулся из Пхеньяна и смог уточнить и позицию КНДР по этому вопросу.

"С 7 по 11 сентября я был с визитом в Пхеньяне. Заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён, который, как считается, имеет влияние на северокорейскую внешнюю политику, также сказал о необходимости диалога", — подчеркнул профессор.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

В то же время ученый считает, что на принятие резолюции в ее последней редакции большое влияние оказали Россия и Китай.

Военный парад в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Америка уступила России и Китаю и отказалась от запрета на экспорт нефти (в КНДР). Америка, видимо, готова отказаться от идеи вынудить КНДР к прекращению ядерных разработок. Из-за того, Россия и Китай выступили против прекращения поставок сырой нефти в КНДР, содержание резолюции коренным образом изменилось. Распространилось понимание, что одним давлением проблему (КНДР – ред.) не решить", — убежден эксперт.

При этом он считает, что принятая резолюция является жесткой при условии ее соблюдения всеми странами. Однако она не может прекратить безвозмездные поставки нефти из Китая в КНДР, так как они не попадают в категорию экспорта.

"Запрет на экспорт предметов одежды – это жесткая мера. Становится невозможной продажа вещей с меткой "сделано в КНДР". В то же время, невозможно запретить обмен и дарение одежды между родственниками в Китае и Северной Корее. Так же бесплатная передача Китаем нефти КНДР не попадает в категорию экспорта. Так что эти санкции не окажутся решающими для прекращения атомной программы КНДР. Важно возобновить диалог. Для создания атмосферы, в которой был бы возможен диалог, прежде всего, нужно избавиться от недоверия между США, Японией и Южной Кореей с одной стороны и Северной Кореей — с другой. Для этого необходимо возобновить диалог США-КНДР, Япония-КНДР, Южная Корея – КНДР", — считает эксперт.

Антониу Гутерреш. Архивное фото
© AFP 2017 / Kena Betancur
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Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Соответствующая резолюция 2375 была принята единогласно в понедельник вечером по времени Нью-Йорка (в ночь на вторник мск).

Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. КНДР также не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

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