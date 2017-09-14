На Украине решили углубить Азовское море

Вид на Мариупольский морской порт на Азовском море, Украина. Архивное фото

Вид на Мариупольский морской порт на Азовском море, Украина. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Киеве приняли решение углубить дно Азовского моря, сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

В акваторию Азовского моря оперативно направлены земснаряд "Меотида" и ледокол "Капитан Белоусов". "Сейчас стоит необходимость перемещения эти судов с целью обеспечения проведения срочных дноуглубительных работ в акватории Азовского моря", — заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Украинское правительство поддержало и приняло это предложение.

Ранее в Мининфраструктуры Украины заявляли о необходимости углубить дно в Мариупольском и Бердянском портах на Азовском море для поддержания их навигационных габаритов.