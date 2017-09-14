Сербия пообещала не поддерживать санкции против России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сербия никогда не поддержит санкции против РФ и не вступит в НАТО, заверил директор канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич.

"У государственных учреждений Сербии есть четкая задача сохранять и улучшать отношения с РФ… Я здесь сегодня должен передать слова нашего президента Александра Вучича, который считает, что курс наших отношений будет продолжаться в рамках сотрудничества и дружбы, что мы будем улучшать экономические, политические и все остальные отношения. Мы никогда не будем поддерживать (европейские) санкции против РФ и будем оставаться военно нейтральными, то есть не будем входить ни в один военный союз, как НАТО", — заявил Джурич на брифинге по итогам своих переговоров с вице-спикером Госдумы РФ Петром Толстым.