Нацгвардия Украины заявила о готовности помогать миротворцам в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (372)

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров во время поездки в Донбасс заявил, что если миротворческая миссия ООН будет работать в регионе, то бойцы Нацгвардии готовы содействовать миротворцам.

По данным пресс-службы Нацгвардии, Аллеров проинспектировал отдельный отряд спецназначения "Азов" в Мариуполе Донецкой области. По его словам, все подразделения Нацгвардии постоянно привлечены к выполнению задач в Донецкой и Луганской областях и, если руководство военной операции "определит новые условия участия гвардейцев, то НГУ готова привлечь дополнительные силы резервистов".

"Если миротворческая миссия ООН будет работать в зоне проведения антитеррористической операции, наши подразделения готовы к совместным действиям, готовы содействовать всем мероприятиям", – приводит пресс-служба Нацгвардии слова Аллерова.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По мнению Киева, миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины намерен поднять вопрос миротворцев на Генассамблее ООН.