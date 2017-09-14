Точный удар чучхе: в КНДР призвали уничтожить США и Японию

ТОКИО, 14 сен – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Представитель северокорейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в ответ на принятие Советом безопасности ООН новой резолюции о санкциях против Пхеньяна выступило с угрозами в адрес США и Японии.

Заявление было распространено Центральным телеграфным агентством Кореи в четверг.

"Есть предел терпению… Давайте обратим континентальную часть США в прах и тьму", — говорится в сообщении ЦТАК.

Представитель северокорейского комитета обрушился с критикой на японские власти за их поддержку американской позиции по санкциям против КНДР.

"Поведение японцев — заклятых врагов корейской нации — приводит нас в ярость… Им, которые еще не пришли в чувства после пуска МБР над японским архипелагом, должен быть нанесен точный удар. Четыре острова архипелага должны быть затоплены ядерной бомбой чучхе", — подчеркивается в заявлении.

Агентство ЦТАК известно своими резкими формулировками и воинственной риторикой в адрес "врагов" Северной Кореи.

Совет Безопасности ООН на неделе единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.