"Лаборатория Касперского" попала в опалу в США

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Одна из крупнейших российских IT-компаний, работающая во многих странах мира — "Лаборатория Касперского" — в очередной раз была обвинена властями США в связях с российской разведкой и лишилась возможности работать с госорганами страны.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использование программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. МВБ заявило, что обеспокоено связями некоторых представителей компании с российской разведкой, что стало одной из причин поручения отказаться от ее программного обеспечения для ведомств США и связанных с ними компаний.

Компания может дать объяснения и опротестовать решение о запрете использования своей продукции в федеральных учреждениях США, сообщило МВБ. При этом "Лаборатория Касперского" отвергает обвинения в связях с разведкой и обещает представить всю необходимую информацию, доказывающую необоснованность обвинений.

Американские СМИ еще в июне писали, что сенат страны рассматривает проект военного бюджета США, который, в частности, предусматривает введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании "Лаборатория Касперского" из-за связей с правительством РФ. В середине июля власти США удалили "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами.

Позиция компании

"Лаборатория Касперского" заявила, что не имеет политических связей ни с одним государством мира. "У компании нет политических связей или аффилированности с каким-либо правительством, включая российское. "Лаборатория Касперского" никогда не помогала и не будет помогать правительству ни из одного государства мира в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве", — подчеркивает компания.

Компания также отмечает, что МВБ не было предоставлено никаких доказательств, и все обвинения в адрес "Лаборатории Касперского" основываются на ложных утверждениях и некорректных выводах, включая претензии к законодательному регулированию в России, которое якобы может влиять на компанию, и заявления по поводу политических рисков.

Компания также заверяет, что вся информация, которая поступает в "Лабораторию Касперского" от ее клиентов, включая трафик, полностью защищена в соответствии с законодательством и самыми строгими отраслевыми стандартами, в том числе с помощью шифрования, защиты цифровыми сертификатами и так далее.

В компании уверены, что расследование подтвердит необоснованность обвинений, выдвинутые под влиянием политической ситуации. "Мы разочарованы, что частная компания может считаться виновной без доказательств, под давлением текущей геополитической ситуацией. Компания будет продолжать работу с Министерством внутренней безопасности США, так как "Лаборатория Касперского" уверена, дальнейшее расследование подтвердит, что предъявленные обвинения необоснованны", — говорится в заявлении.

Политика или конкурентная борьба?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет продуктов "Касперского" в госорганах США, высказала предположение, что дело в конкурентной борьбе. "СМИ: "Министерство внутренних дел США заявляет, что продукция "Касперского" представляет угрозу безопасности". Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В посольстве России в США отметили, что решение властей США прекратить использование программ "Касперского" всеми федеральными учреждениями отдаляет перспективы восстановления сотрудничества Москвы и Вашингтона, в первую очередь по борьбе с терроризмом.

Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал действия США против "Лаборатории Касперского" расправой над компанией.

Он согласен, что причиной запрета продуктов "Касперского" является конкурентная борьба. "История с "Лабораторией Касперского" больше напоминает не борьбу с программными продуктами и защиту своей информационной безопасности, а устранение компании, эффективной, конкурентной в международной сфере, работающей в сфере информационной безопасности", — сказал Левин РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что это одна из ведущих компаний не только России, но и мира, продукция которой является конкурентной, в частности, на американском рынке.

Левин считает, что решение американцев можно смело назвать очередным этапом экономической войны в отношении российских компаний. "Действия в отношении "Лаборатории Касперского" могут предварять еще большее наступление властей США на отечественный бизнес за рубежом и попытки выстроить для него дополнительные барьеры", — выразил свое мнение депутат.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что причина запрета использования продуктов "Лаборатории Касперского" в госорганах США – охлаждение отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Есть охлаждение между странами, и возникает на уровне государственного влияния давление на бизнес…. Это ухудшение политических отношений, которое закономерно приводит в некотором роде к экономическим войнам и такому фактически деструктивному отношению к присутствию иностранных сервисов, компаний, продуктов", — сказал Мариничев РИА Новости.

По его словам, вследствие "прохладности политических отношений" между двумя странами у США возникают неподтвержденные и не очень обоснованные подозрения возможной угрозы со стороны российских сервисов, якобы способных к экономическому, промышленному, политическому шпионажу. При этом Мариничев не исключил, что запрет может распространиться и на продукты других российских компаний. "Да, вполне, конечно", — сказал эксперт.