В Раде предложили принять закон об отмене торговой блокады Донбасса

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Депутат от фракции "Самопомощь" в украинском парламенте Наталия Веселова предлагает Верховной раде Украины принять закон о прекращении экономической и транспортной блокады Донбасса, соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте Рады в четверг.

Полный текст законопроекта "о прекращении экономической и транспортной блокады территории Украины, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия" на сайте парламента пока отсутствует.

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.