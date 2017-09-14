Посол Мексики поблагодарила Россию за солидарность в связи с землетрясением

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мексика благодарна РФ и другим странам за проявленную солидарность в связи с мощным землетрясением, ураганом "Катя" и приближением тропического шторма "Макс", заявила посол Мексики в РФ Норма Пенсадо, отвечая во время пресс-конференции на вопрос корреспондента РИА Новости.

"Россия и многие дружественные страны проявили огромную солидарность по отношению к нам (Мексике – ред.) в связи с этой трагедией", — заявила посол.

"К счастью, к настоящему времени необходимости в помощи, которая была предложена в некоторых случаях, не возникло, поскольку у нас есть все необходимые ресурсы", — добавила она.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 98 человек.