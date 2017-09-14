ЛУГАНСК, 14 сен — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что обсуждение вопроса о размещении миротворцев ООН на границе с Россией преждевременно.
"Сроки и порядок передачи контроля над границей четко описаны в пункте 9 Комплекса мер. Киев сначала должен выполнить обязательства по разведению сил и неиспользованию тяжелой военной техники, а также весь политический пакет. После этого можно будет говорить о границе", — заявил Мирошник РИА Новости.
По его словам, нынешнего мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ "более чем достаточно", чтобы обеспечивать мониторинг выполнения Минских соглашений и достигнутых договоренностей.
"Задача возможного контингента ООН — обеспечить безопасность работы наблюдателей, следовательно, их полномочия не должны выходить за рамки мандата СММ ОБСЕ. СММ должны дать четкий и обоснованный ответ, какая из сторон нарушает достигнутые в Минске договоренности, а контингент ООН должен этому только содействовать", — сказал собеседник агентства.
Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки в Донбасс, но они должны находиться только на линии разграничения. В Киеве считают, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Порошенко хочет поднять вопрос миротворцев на Генассамблее ООН.