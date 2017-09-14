Евросоюз направил в Грецию судно для ликвидации разлива нефти

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Евросоюз в четверг направил в Грецию судно, которое помогает устранять разлив нефтепродуктов после крушения танкера у берегов страны, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Танкер "Агия Зони II" под флагом Греции, на борту которого находились 2,2 тысячи тонн мазута и 370 тонн морского газойля, затонул в ночь на воскресенье в Сароническом заливе юго-западнее островка Аталанти, находящегося между Пиреем и островом Саламина, где он стоял на якоре после того, как отплыл от нефтеперерабатывающих заводов "Аспропиргос". Причины ЧП пока неизвестны. В понедельник береговая охрана сообщила, что утечка мазута привела к загрязнению моря и грозит крупной экологической катастрофой.

"Греция задействовала европейский механизм гражданской обороны. Запросив судно для помощи с операциями по очистке. Вопрос был обработан центром реагирования на чрезвычайные ситуации ЕК, и Европейское агентство морской безопасности быстро выделило судно для сбора нефти, а также спутниковые изображения", — сообщила ЕК.

Как заявил на брифинге официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, судно уже проводит работы на месте кораблекрушения.