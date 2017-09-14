Саудовский пилот погиб в Йемене в ходе операции против "Аль-Каиды"*

ДУБАЙ, 14 сен — РИА Новости. Военный самолет Саудовской Аравии разбился в среду в Йемене при поддержке с воздуха операции против террористической организации "Аль-Каида"*, в результате чего погиб саудовский пилот, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

Он уточнил, что инцидент произошел в среду вечером в центральной провинции Абьян, самолет потерпел крушение из-за неисправности техники.

Три дня назад в Йемене в результате крушения самолета ВВС ОАЭ погиб эмиратский летчик.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

* Террористическая организация, запрещена в РФ