При стрельбе в центре Еревана погиб человек

ЕРЕВАН, 14 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в центре Еревана, сообщила РИА Новости советник следственного комитета Армении Сона Трузян.

"Мы получили сообщение об убийстве, на место происшествия выехала следственная группа", — сказал Трузян.

Начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции республики Эдгар Джаноян сообщил РИА Новости, что перестрелка произошла у гостиницы "Туфенкян" недалеко от Площади Республики, где находится здание правительства.

"Мы получили сигнал о стрельбе, в данный момент на месте находятся сотрудники различных подразделений полиции. Проводятся необходимые мероприятия", — отметил Джаноян.