Трамп заявил, что стену на границе с Мексикой уже строят

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что работы по строительству стены на границе с Мексикой уже ведутся и будут продолжены.

"Стена, строительство которой уже идет в форме реновации старых и существующих заграждений и стен, будет строиться и в дальнейшем", — написал Трамп в Twitter.

Президент также прокомментировал свою встречу с лидерами демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чаком Шумером, которая прошла в среду. Обсуждение касалось программы для детей-мигрантов DACA ("Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов"), а также налоговой реформы, безопасности на границах, инфраструктуры и торговли.

"Соглашение по DACA вчера не было достигнуто. Масштабные меры по обеспечению безопасности границ должны быть согласованы в обмен на одобрение. (Это) станет предметом голосования", — написал президент.

Трамп усомнился в том, что кто-то действительно захочет высылать детей-мигрантов, которые являются "хорошими, образованными и воспитанными молодыми людьми", работают в США и даже служат в американской армии. "Они находятся в нашей стране многие годы не по своей вине — их привезли родители в раннем возрасте", — добавил президент, отметив, однако, необходимость поддерживать безопасность границ США.

Конгрессмены ранее назвали прошедшую встречу продуктивной и отметили, что стороны договорились в срочном порядке законодательно закрепить гарантии по DACA, а также выработать комплекс мер по обеспечению безопасности границ.

Трамп в прошлом жестко критиковал Пелоси и Шумера и использовал в их адрес обидные прозвища в Twitter. Однако в последнее время он обратился к демократам на фоне разногласий с однопартийцами-республиканцами, которые не смогли провести в жизнь его законодательную повестку. В частности, Трамп договорился с демократами о поддержке временного бюджета до декабря 2017 года, что позволило отодвинуть бюджетные баталии. Белый дом заявил, что Трамп готов к поиску решений проблем страны на двухпартийной основе.