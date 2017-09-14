В Риге возобновила работу российско-латвийская комиссия историков

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Латвии восстановлена работа российско-латвийской комиссии историков, сообщил научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, сопредседатель Российского исторического общества академик Александр Чубарьян.

"В Риге вчера была восстановлена латвийско-российская комиссия историков при, я бы сказал, благожелательном отношении президента (латвийской — ред.) Академии наук", — сказал Чубарьян в четверг на заседании оргкомитета по подготовке мероприятий к 100-летию революции 1917 года в России.

"Комиссию теперь деполитизировали — передали из ведения президента Латвии в ведение Академии наук", — добавил ученый.

В августе нынешнего года в Риге впервые после почти четырехлетнего перерыва прошло заседание латвийско-российской межправительственной комиссии, на котором обсуждался широкий круг экономических вопросов.

На той встрече также обсуждались вопросы сотрудничества России и Латвии в гуманитарной области. В частности, было запланировано до конца этого года организовать встречу латвийских и российских историков с целью обсуждения важных для обеих стран вопросов истории.