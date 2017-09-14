КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Расследование на Украине убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится на завершающей стадии, его результаты будут обнародованы в ближайшее время, заявила в четверг руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Ранее источник, знакомый с ходом расследования дела, сообщил РИА Новости, что Украина уведомила Россию о том, что расследует уголовное дело об убийстве в Киеве Вороненкова, ничего не сообщив о ходе расследования. В четверг агентство "Росбалт" сообщило, что Украина якобы ответила на запрос российских органов о ходе расследования, в котором назвала имя организатора преступления.

"В настоящее время следствие по данному уголовному производству, которое проводит прокуратура города Киева, находится на завершающей стадии. В ближайшее время будет объявлено о его результатах", — написала Максимец на своей странице в Facebook.

Бывший парламентарий был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, является соучастником преступления.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.