В Швейцарии могут провести референдум по запрету ношения бурки

ЖЕНЕВА, 14 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Комитет Egerkingen общественной инициативы за введение запрета на ношение бурки - полностью закрывающей лицо женской мусульманской одежды - на всей территории Швейцарии набрал 100 тысяч подписей, необходимых для ее выдвижения на голосование на национальном референдуме, заявил РИА Новости представитель комитета, депутат Национального Собрания (нижней палаты парламента страны) от консервативной Швейцарской народной партии (ШНП) Жан-Люк Аддор.

Он выразил уверенность в том, что инициатива будет положительно воспринята швейцарцами, если ее вынесут на национальное голосование, так как необходимо реагировать заранее. По его словам, это вопрос безопасности страны.

"Швейцарская Народная партия, безусловно, поддержит эту инициативу. Сейчас ее поддерживают также некоторые парламентарии из других фракций, представители левых. Потому что это идея по защите женщин, в первую очередь. Что касается народа, то мы видим проявление озабоченности этой проблемой, в том числе, среди молодежи. Мы уже видим на улицах случаи ношения бурки, и не хотим, чтобы в Швейцарии стало так же, как в некоторых регионах Франции или Англии", - сказал депутат.

На сайте инициативы написано, что Швейцария разделяет традиции свободы, а "быть свободным человеком - значит не скрывать свое лицо".

Аддор отметил, что комитет Egerkingen уже набрал свыше 100 тысяч подписей, необходимых в поддержку инициативы. Об этом будет официально объявлено в пятницу.

В настоящее время ношение бурки в Швейцарии на региональном уровне запрещено только в кантоне Тичино. В мае нынешнего года народное собрание кантона Гларус проголосовало против введения запрета на ношение бурки. Верхняя палата Федерального собрания (парламента) Швейцарии – Совет кантонов – также ранее отклонила инициативу о запрете ношения бурки от депутата ШНП Вальтера Вобмана, который является инициатором сбора подписей для вынесения идеи на референдум.

Для выставления инициативы на национальный референдум в Швейцарии необходимо набрать 100 тысяч подписей. Подписи затем будут переданы для подтверждения в Федеральную Канцелярию, которая, в случае положительного решения, объявит дату референдума по данному вопросу.

По словам Аддора, в случае с идеей о запрете бурки, голосование может быть назначено через два или три года после подачи документов. Если инициатива будет одобрена на референдуме, правительство обязано внести соответствующие изменения в конституцию страны.