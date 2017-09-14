ГПУ опровергла данные о раскрытии имен организаторов убийства Вороненкова

13:3014.09.2017
(обновлено: 13:42 14.09.2017)
9300
КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Прокуратура Киева опровергла информацию о передаче российской стороне результатов расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Ранее источник, знакомый с ходом расследования дела, сообщил РИА Новости, что Украина уведомила Россию о том, что расследует уголовное дело об убийстве в Киеве Вороненкова, ничего не сообщив о ходе расследования. В четверг агентство "Росбалт" сообщило, что Украина якобы ответила на запрос российских органов о ходе расследования, в котором назвала имя организатора преступления.
"Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не соответствует действительности", — написала в четверг пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг днем, когда он выходил из здания пятизвездочного отеля "Премьер Палас" в центре украинской столицы.
Киллер выстрелил в Вороненкова не менее двух раз. Один из выстрелов оказался смертельным.
По данным Нацполиции Украины, в Вороненкова стреляли из пистолета ТТ.
В результате нападения были ранены как охранник бывшего депутата, так и киллер, которых сейчас находится под усиленой охраной в реанимации одной из городских больниц.
На место убийства приехала жена Вороненкова Мария Максакова.
Следовательные органы ведут работу по установлению личности киллера, а также ищут возможных соучастников преступления.
В полиции Киева считают, что убийство носит заказной характер.
Против Дениса Вороненкова в России было заведено уголовное дело о мошенничестве.
Бывшего депутата подозревали в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы.
В конце 2016 года Вороненков уехал из России на Украину и принял гражданство этой страны.
В России Вороненков был объявлен в международный розыск.