ГПУ опровергла данные о раскрытии имен организаторов убийства Вороненкова

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Прокуратура Киева опровергла информацию о передаче российской стороне результатов расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Ранее источник, знакомый с ходом расследования дела, сообщил РИА Новости, что Украина уведомила Россию о том, что расследует уголовное дело об убийстве в Киеве Вороненкова, ничего не сообщив о ходе расследования. В четверг агентство "Росбалт" сообщило, что Украина якобы ответила на запрос российских органов о ходе расследования, в котором назвала имя организатора преступления.

"Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не соответствует действительности", — написала в четверг пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.