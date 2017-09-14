В Совете Европы прокомментировали отказ России выплачивать взнос

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Совет Европы надеется, что Москве и Страсбургу удастся найти решение ситуации, сложившейся после решения РФ приостановить выплату части взноса в бюджет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген.

"Мы работаем над решением и надеемся, что его можно найти на том основании, что РФ является и остается полноправным членом Совета Европы со всеми правами и обязанностями", — сказал он.

В четверг вице- спикер Госдумы РФ Петр Толстой в интервью газете "Известия" заявил, что Россия не намерена переводить взнос в Совет Европы (СЕ) в 2018 году, пока права российских парламентариев в ПАСЕ полностью не будут восстановлены.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Хольтген напомнил о докладе итальянского парламентария Микеле Николетти, посвященном возможности проведения Саммита Совета Европы. В поступившем в распоряжении РИА Новости проекте документа, который будет рассматриваться на октябрьской сессии, парламентарий констатирует, что "в течение трех лет одно из государств-членов Совета Европы — Российская Федерация, участвовала в мероприятиях и была представлена в органах только одного из двух уставных органов Организации, а именно Комитета министров, но не Ассамблеи".

"Ассамблея выражает сожаление в связи с тем, что в ответ на эту ситуацию Российская Федерация объявила 30 июня 2017 года о своем решении приостановить выплату своего взноса в бюджет Совета Европы на 2017 год до полного и безусловного восстановления полномочий делегации его Федерального собрания в Парламентской ассамблее Совета Европы.", — отмечается в проекте документа.