Президент Южной Кореи отверг идею о размещении ядерного оружия в стране

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отверг вероятность размещения ядерного оружия в своей стране, несмотря на угрозу со стороны КНДР, сообщает телеканал CNN.

"Я не согласен, что Южной Корее нужно развивать наше собственное ядерное оружие или перемещать тактическое ядерное оружие перед лицом ядерной угрозы КНДР", — заявил южнокорейский президент в интервью телеканалу. "Ответ КНДР тем, что у нас есть свое ядерное оружие, не поддержит мир на Корейском полуострове и может привести к гонке ядерных вооружений в северо-восточной Азии", — приводит телеканал слова Мун Чжэ Ина.

По словам южнокорейского президента, КНДР продолжает принимать неправильные решения, которые не приносят пользы Пхеньяну и межкорейским отношениям, а также угрожают международному миру. Также президент отметил, что стране "необходимо развивать собственный военный потенциал" в связи с достижениями КНДР в ядерной сфере.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея осознает, что ее политика умиротворения в отношении КНДР не работает. На это в четверг Мун Чжэ Ин отметил, что, по его мнению, Трамп имел в виду, что помимо Вашингтона и Сеула, Москва и Пекин также должны решительно ответить на ядерные провокации со стороны КНДР.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.