Украинские депутаты начали переговоры о досрочных выборах президента

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Оппозиционные силы на Украине ведут переговоры с целью добиться досрочных президентских и парламентских выборов, заявила лидер партии "Батькивщина", депутат украинского парламента Юлия Тимошенко.

С осени на Украине фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году. Разные политсилы на Украине периодически требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады неэффективен. Некоторые оппозиционеры также выступают за импичмент президента. Президент Украины Петр Порошенко ранее неоднократно заявлял, что против досрочных выборов, так как они затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию.

"Нужно сделать все возможное — конституционное и правовое — для того, чтобы ни одного дня, ни одной недели, ни месяца не правил президент Порошенко и его криминальная "клика". Досрочные выборы президента и парламента должны быть немедленно, потому что каждый день пребывания у власти несет большое горе Украине", — цитирует в четверг слова Тимошенко пресс-служба партии.

При этом, по ее словам, речь не идет об объединении разных политических проектов в одну партию, а лишь о координации своей деятельности. "Конкуренцию никто не отменял. Если в стране будет политическое болото, если будет однопартийная система и пытаться выдвинуть одного лидера, то людей лишат альтернативы. От этого ничего хорошего не будет", — сказала Тимошенко.

По ее словам, после возвращения на Украину экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, во Львове за стол переговоров сели лидеры различных политических сил. В частности, речь идет о партиях "Самопомощь", "Движение новых сил Михаила Саакашвили", "Гражданская платформа", националистической "Свободе" и партии "Справедливость" бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Полиция сообщила, что возбуждено дело по четырем статьям: незаконная переправка лиц через границу; сопротивление представителю власти, работнику правоохранительных органов; угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов; групповое нарушение общественного порядка.