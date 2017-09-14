МИД Украины: закон об образовании не угрожает дружбе с соседними странами

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Новый закон об образовании не представляет угрозы дружбе Украины с соседними странами, но Киев будет пояснять своим партнерам правильность и справедливость своего решения, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью украинскому агентству "Укринформ".

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

"Он (закон об образовании — ред.) не представляет угрозы дружбе Украины с соседями. Но для нас очень важно предпринимать дальнейшие шаги в контексте образования в тесном диалоге с партнерами. После принятия закона я разговаривал с румынским, польским министрами иностранных дел – они прекрасно понимают, что для нас фундаментально важно, чтобы все наши граждане на достаточном уровне владели украинским языком", — сказал министр.

По его словам, МИД Украины вместе с коллегами из министерства образования будет проводить консультации и объяснять партнерам, что "принятие этого закона не означает, что на Украине не будет образования на венгерском, румынском или другом языке нацменьшинств". "Но все наши граждане должны знать государственный язык, уметь общаться на нем и чувствовать себя частью именно украинского общества", — считает министр.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за обеспокоенности стран ЕС в связи положением языков нацменьшинств поручил главе МИД Украины и министру образования разъяснить новый закон об образовании послам стран Евросоюза.