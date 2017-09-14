Банк Англии выпустил десятифунтовую купюру с изображением Джейн Остин

ЛОНДОН, 14 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Банк Англии в четверг выпустил в обращение новую банкноту с изображением английской писательницы Джейн Остин в честь 200-летия со дня рождения известной романистки, говорится в сообщении банка.
Находящаяся в обращении бумажная 10-фунтовая купюра с изображением Чарльза Дарвина будет постепенно изыматься из обращения, объявил банк. Ожидается, что обращение банкноты будет завершено весной 2018 года — точная дата будет объявлена дополнительно.
Наряду с Остин британские банкноты в настоящее время украшают портреты Уинстона Черчилля, экономиста Адама Смита, промышленника Мэттью Болтона, изобретателя Джеймса Уатта.
Новые пластиковые купюры обладают повышенной устойчивостью к агрессивным внешним факторам, а также защитой, их прочность в 2,5 раза выше, чем у бумажных денег.