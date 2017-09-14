В Черногории задержали россиянина по подозрению в отмывании денег

БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Россиянин Сергей Черкасов задержан в Черногории по подозрению в отмывании денег и создании преступной группы, передает портал газеты Vijesti со ссылкой на правоохранительные органы.

Черкасов, которому 41 год, был задержан вечером в среду в городе Будва по постановлению специального прокурора Лидии Вукчевич. Спецпрокуратура подозревает гражданина России с временной регистрацией в республике, владельца фирмы "Victory" SPB, в создании преступной группы, отмывании денег, незаконной хозяйственной, банковской, биржевой и страховой деятельности.

"Дело возбудили сотрудники специального отделения полиции в отношении Черкасова и неназываемого лица по тем же статьям, а также задержанного на минувшей неделе Радована Шчекича 29-ти лет, владельца туристического объекта "Точак" в городе Бьело-Поле", — передает портал.

Шчекич, который ранее был предварительно арестован на 30 суток, подозревается в том, что с 2015 до конца 2016 года "отмыл" около 53 тысяч долларов США, которые незаконно зарабатывал в России и Черногории Черкасов и передавал ему через гражданина с нераскрытыми инициалами. Следствие отмечает, что российский и черногорский подозреваемый в указанный период "десятки раз пересекали границу, а затем разменивали доллары на евро".