В США публике впервые покажут ледоруб, которым убили Троцкого

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ледоруб, с помощью которого был убит советский революционный деятель Лев Троцкий, в 2018 году впервые покажут публике, пишет газета Guardian.

Как пишет издание, ледоруб станет экспонатом Международного музея шпионажа в Вашингтоне, который в следующем году откроется в новом здании. Коллекция музея будет пополнена еще несколькими тысячами новых экспонатов.

Троцкий — революционный деятель XX века, один из организаторов Октябрьской революции 1917 года. В 1929 году он был выслан за пределы СССР, а в 1932 году лишен советского гражданства. Последние годы своей жизни он провел в Мексике, где и был убит испанским коммунистом, агентом НКВД Рамоном Меркадером: 20 августа 1940 года он напал на Троцкого в Мехико, ударив его ледорубом по голове. Троцкий скончался на следующий день.

Орудие убийства было продемонстрировано на пресс-конференции полиции в 1940 году. После этого ледоруб несколько лет находился в хранилище вещественных доказательств в Мехико, пока его не забрал сотрудник тайной полиции Альфредо Салас, который заявил, что хочет сохранить ледоруб для потомков. Впоследствии он передал ледоруб своей дочери Ане Алисии, которая хранила его под кроватью в течение 40 лет, пока не решилась выставить на продажу в 2005 году.

Внук Троцкого Эстебан Волков хотел, чтобы Салас пожертвовала ледоруб музею, расположенному в доме Троцкого в Мехико, который сохранился неизменным с момента убийства. Однако сделка не состоялась, так как женщина призналась, что "ищет финансовой выгоды".

Как пишет издание, в конце концов орудие убийства Троцкого было приобретено Китом Мелтоном — частным коллекционером из США, автором книг по истории шпионажа и одним из учредителей Международного музея шпионажа.

"Я искал его (ледоруб) 40 лет", — сообщил Мелтон, отказавшись назвать сумму, которую заплатил Салас за орудие убийства Троцкого. Он также сообщил, что проверял ледоруб на подлинность несколькими способами — существуют документы, подтверждающие, что ледоруб забрал Салас, также на нем стоит печать австрийского производителя Werkgen Fulpmes – деталь, которая ранее была обнародована. Кроме того, размеры ледоруба совпадают с указанными в полицейском отчете, а также на нем сохранился отпечаток пальца убийцы.