Air Berlin надеется, что в четверг рейсы будут выполняться согласно плану

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкая авиакомпания Air Berlin рассчитывает, что в четверг рейсы будут выполняться в нормальном режиме, сообщила РИА Новости представитель компании.
"Выполнение полетов стабилизировалось, "болезненное состояние" среди наших пилотов значительно уменьшается. Мы испытываем легкие последствия последних дней и урагана "Ирма", поэтому сейчас не все рейсы из и во Флориду можем осуществлять согласно плану", — сообщила представитель Air Berlin.
"В общей сложности мы ожидаем сегодня нормальное выполнение полетов", — добавила она.
Ранее стало известно, что Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad финансово поддержать авиакомпанию.