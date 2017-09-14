Air Berlin надеется, что в четверг рейсы будут выполняться согласно плану

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкая авиакомпания Air Berlin рассчитывает, что в четверг рейсы будут выполняться в нормальном режиме, сообщила РИА Новости представитель компании.

Во вторник около 200 пилотов второй по величине немецкой авиакомпании Air Berlin заявили, что заболели, из-за чего авиакомпании пришлось отменить более 110 из запланированных 750 рейсов, это затронуло около 12 тысяч пассажиров. Немецкие СМИ сообщали, что речь идет о негласной забастовке пилотов. В среду авиакомпании пришлось отменить 36 рейсов.

"Выполнение полетов стабилизировалось, "болезненное состояние" среди наших пилотов значительно уменьшается. Мы испытываем легкие последствия последних дней и урагана "Ирма", поэтому сейчас не все рейсы из и во Флориду можем осуществлять согласно плану", — сообщила представитель Air Berlin.

"В общей сложности мы ожидаем сегодня нормальное выполнение полетов", — добавила она.

Накануне исполнительный директор авиакомпании Air Berlin Томас Винкельман назвал "игрой с огнем" массовые заявления пилотов о болезни и предостерег сотрудников от подобных шагов в дальнейшем, поскольку речь идет о сбое в работе компании.

Ранее стало известно, что Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad финансово поддержать авиакомпанию.