Большинство стран ЕС выступают за переговоры по "Северному потоку 2"

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Мария Князева. Большинство стран Евросоюза поддерживают предоставление Еврокомиссии мандата на переговоры с российской стороной о создании специальной юридической базы для работы будущего газопровода "Северный поток 2", сказал еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете, выступая в Европарламенте. Его речь транслировалась службами ЕС.

Еврокомиссия стремится подвести будущий газопровод под действие ряда правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает. Ранее ЕК одобрила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с РФ. Этот мандат должен быть теперь утвержден Советом ЕС, то есть странами союза.

"Обсуждение мандата началось в совете. Большинство стран Евросоюза приветствовали предложение Еврокомиссии по мандату. Три различных подхода к мандату можно выделить на данном этапе (его обсуждения) в совете. Первый – есть значительное количество стран ЕС, которые четко поддерживают мандат. Второй – есть группа стран, которая достаточно нейтральны к этой идее и еще не огласили своего мнения о ней. И, наконец, лишь малое количество государств ЕС на данном этапе (выступают) против мандата по различным причинам: или они считают его ненужным, или потому, что они считают (предложение ЕК) недостаточно амбициозным", — сказал Каньете.

Ранее вице-председатель Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил РИА Новости, что ЕК по-прежнему надеется получить право провести с российской стороной переговоры о создании специальной юридической базы для "Северного потока — 2".

На "Северный поток — 2" не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС. Поэтому ЕК выражала желание достичь соглашения с Россией по ряду ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода. Среди них — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку

газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по его продаже и транспортировке.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".