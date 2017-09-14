В ОБСЕ считают политический диалог залогом мира на Украине

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан считает, что политический диалог является одним из ключевых факторов достижения мира на Украине, сообщает пресс-служба миссии в Facebook.

Апакан 11 и 12 сентября посетил с визитом Львовскую и Ивано-Франковскую области, в которых работают команды наблюдателей миссии. Он встретился с главой Львовской областной администрации, выступил перед студентами факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также встретился с крымскими татарами, которые сейчас имеют статус внутренне перемещенных лиц.

"Глава СММ подчеркнул, что главными целями работы миссии являются укрепление мира и стабильности, а также устойчивое прекращение огня. Посол отметил, что ведение политического диалога, также как и наличие доверия и терпения являются ключевыми факторами достижения долговременного мира", — говорится в сообщении.

В Ивано-Франковске Апакан встретился с главой областной администрации, главой Национальной полиции, начальником патрульной полиции и представителями Службы безопасности Украины (СБУ).

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.