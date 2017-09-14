В Болгарии приветствуют слова Юнкера о включении страны в Шенгенскую зону

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Болгария приветствует заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который поддержал включение страны в Шенгенскую зону, заявил РИА Новости представитель болгарского МИД.

Юнкер накануне заявил, что настало время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону, поскольку это укрепит внешние границы Евросоюза.

"Республика Болгария приветствует заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Болгария расценивает это как позитивный сигнал странам, которые хотят интегрироваться в структуры Евросоюза. Это является признанием того, что Болгария хорошо выполняет свою работу, присоединение же к правилам Шенгена в действительности является вопросом времени", — сообщил представитель МИД Болгарии.

Представитель ведомства отметил, что Болгария должным образом охраняет внешние границы Евросоюза, а "техническая готовность" страны в полной мере реализовать Шенгенские установки была подтверждена еще в 2011 году Советом министров ЕС и Европарламентом.

В качестве положительных сторон вступления в Шенгенскую зону представитель МИД Болгарии назвал активизацию товарообмена и обмена услугами, отметив, что это также поспособствует свободному передвижению людей.

Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.

Европейские лидеры неоднократно заявляли, что существование Шенгенской зоны находится под серьезной угрозой в связи с миграционным кризисом, с которым столкнулся ЕС и который вынудил ряд стран ввести временный контроль на границах.