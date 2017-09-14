НАТО активизировала наблюдение за ситуацией с КНДР, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО активизировала наблюдение за разработкой КНДР ядерного оружия и баллистических ракет и за ситуацией в регионе, заявил РИА Новости генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы активизировали анализ, наблюдение за ситуацией в регионе, за разработкой ядерного оружия и ракет в Северной Корее. Мы усиливаем сотрудничество с партнерами в регионе, особенно с Южной Кореей и Японией", — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в последние месяцы в НАТО прошло несколько заседаний с партнерами, посвященных этой проблеме.

"Я посещу регион в октябре, я буду в Японии и в Южной Корее. Наши эксперты также обсуждали вопросы, связанные с защитой от баллистических ракет", — сообщил Столтенберг.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Совет Безопасности ООН в ответ единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.