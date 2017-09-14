В Китае умерла самая старая в мире панда

Страейшая в мире панда по кличке Басы в зоопарке Panda World в Фучжоу, Китай. Архивное фото

Страейшая в мире панда по кличке Басы в зоопарке Panda World в Фучжоу, Китай. Архивное фото

ПЕКИН, 14 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Старейшая в мире большая панда по кличке Басы, проживавшая в неволе, умерла в китайском Фучжоу, сообщили РИА Новости в Исследовательском центре больших панд города Фучжоу.

"Да, Басы скончалась 13 сентября, в 08:50 по пекинскому времени. Она была старейшей пандой в мире", — сообщила РИА Новости представитель центра.

Басы родилась в 1980 году в уезде Баосин в провинции Сычуань. В январе этого года ей исполнилось 37 лет. В переводе на человеческие годы возраст панды был более 100 лет.

Басы стала старейшей в мире пандой в неволе после того, как в октябре прошлого года в Гонконге в возрасте 38 лет была усыплена панда по кличке Цзяцзя.

Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям, родиной которого является центральный Китай. Большая панда является исчезающим видом и находится под особой защитой государства в Китае. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".