БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Турция не обращалась к НАТО с просьбой интегрировать приобретаемые ей зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в систему обороны альянса, но у стран-членов НАТО могут быть и самостоятельные системы, заявил РИА Новости генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Для НАТО важно, чтобы наши различные системы взаимодействовали. Запроса об интеграции этой системы в систему противовоздушной обороны НАТО не поступало. Это не обсуждается", — сказал Столтенберг.
Он отметил при этом, что "страны могут располагать самостоятельными системами, не интегрированными".
"В то же время Турция рассматривает возможности разработки других систем противовоздушной обороны. Она ведет диалог с французско-итальянским консорциумом Eurosam, изучая возможность разработки новой системы противовоздушной обороны", — заявил генсек НАТО.
По его словам, это показывает, что Турция рассматривает разного рода системы противовоздушной обороны.