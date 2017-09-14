Тимошенко заявила, что ее хотят лишить депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины хотят лишить ее депутатской неприкосновенности, чтобы привлечь к ответственности за незаконное пересечение границы вместе с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Тимошенко и еще четыре депутата незаконно пересекли границу Украины вместе с Саакашвили.

"Мне известно, что президент (Петр) Порошенко собрал совещание с представителями силовых органов, чтобы уничтожить нашу команду и меня лично. Президент требовал немедленного внесения представления в Верховную раду Украины на снятие с меня депутатской неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности за то, что я якобы незаконно пересекла государственную границу Украины. Таким образом, президент хочет не допустить меня на президентские выборы", – сказала Тимошенко украинскому телеканалу NewsOne, ее слова приводит пресс-служба "Батькивщины" на своем сайте.

Тимошенко заявила, что готова сама написать заявление с просьбой о лишении ее депутатской неприкосновенности. Кроме того, лидер "Батькивщины" настаивает на том, что информация о незаконном пересечении государственной границы не соответствует действительности, а власти пытаются манипулировать фактами и общественным мнением.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Полиция сообщила, что возбуждено дело по статьям: незаконная переправка лиц через границу; сопротивление представителю власти, работнику правоохранительных органов; угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов; групповое нарушение общественного порядка; хулиганство.