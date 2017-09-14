В Госдуме раскритиковали идею Госдепа о миротворцах на границе РФ и Украины

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Государственной думе раскритиковали призыв Госдепартамента США разместить миротворческие силы ООН на российско-украинской границе.

"С таким же удовольствием Госдеп США мог предложить разместить вооружённые силы миротворцев на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии", — отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью RT.

Депутат выразил недоумение, зачем миротворческий контингент нужно размещать на границе России и Украины, если два государства не ведут друг с другом войну. Как отметил Новиков, "даже обсуждаться это вряд ли должно".

Ранее начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила, что миротворческие силы в Донбассе должны находиться в том числе и на российско-украинской границе. Ранее с подобным предложением выступил и украинский президент Петр Порошенко. Вашингтон предлагает такую меру как "возможное средство для защиты украинских граждан".

В начале сентября российский лидер Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев на Украину. Президент подчеркнул, что контингент должен находиться исключительно на линии соприкосновения. После этого Москва представила свой проект резолюции в Совбез ООН.