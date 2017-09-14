У берегов Окинавы бушует мощный тайфун "Талим"

ТОКИО, 14 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Мощный тайфун "Талим", получивший порядковый номер 18 в текущем сезоне, проходит над западным побережьем южного японского острова Окинава, неся с собой штормовой ветер и ливневые дожди.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, давление в центре циклона составляет 935 гектопаскалей. Скорость ветра в центре тайфуна равна 50 метрам в секунду, а при порывах доходит до 70 метров в секунду.

В настоящее время "Талим" движется в северо-западном направлении со скоростью около 10 километров в час. Метеорологи ожидают, что к пятнице скорость продвижения тайфуна снизится еще больше, а это может привести к тому, что вызванные им ливни и штормовой ветер будут бушевать длительное время.

Ожидается, что циклон в пятницу сменит направление движения на северо-восточное и подойдет к юго-восточным и восточным регионам главного японского острова Хонсю к воскресенью, 17 сентября.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 8 метров и призывают жителей регионов, проживающих в районах возможного прохождения тайфуна, воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.