Саакашвили пообещал вернуться в Киев, чтобы "срочно спасать" город

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Киев надо "срочно спасать", поэтому после посещения нескольких украинских городов он отправится в столицу, сообщает интернет-издание "Гордон".

"Сейчас мы объявляем, что мы будем собирать людей по всей Украине. У меня был хороший опыт с первым моим городом — Черновцами… Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. Девятнадцатое — это день (насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал)… Архангела Михаила? Я не знаю… Хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать!.. Мы все переместимся в Киев и там будем находиться. И это будет начало", — заявил Саакашвили.

По его словам, через несколько недель его сторонников будет "гораздо больше".

"И потом все будет точно так же, как было в пропускном пункте Шегини, — откроется дорога. Но на этот раз для олигархов — в ту сторону, а для Украины — вперед", — добавил политик.

Саакашвили лишили украинского гражданства, объяснив это тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву, Венгрию и ряд других стран. В воскресенье вечером Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска Шегини и попал на территорию Украины из Польши. Полиция возбудила дело по четырем статьям.

Сам политик заявил, что намерен отстаивать свое гражданство в суде. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это опровергли. По словам его адвоката, Саакашвили намерен получить удостоверение лица без гражданства, постоянно проживающего на Украине.