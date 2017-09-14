ВИЛЬНЮС, 14 сен — РИА Новости. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил в интервью радиостанции LRT, что из-за белорусско-российских учений "Запад-2017" жители страны "запуганы более, чем требует ситуация", хотя на самом деле угроза минимальна.

Стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017" начинаются в четверг, они пройдут на территории Белоруссии и на трех полигонах в России. Москва и Минск в ответ на озабоченность западных стран напомнили о плановости маневров и о том, что пригласили на учения зарубежных наблюдателей. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы.

"Похоже, что мы запуганы более, чем требует того ситуация", — сказал в четверг Кароблис.

Он подчеркнул, что угроза Литве от учений минимальна. "Наши службы работают, специалисты знают как управлять ситуацией, надеемся, что маневры пройдут спокойно", — заключил он.

Маневры пройдут в два этапа и продлятся до 20 сентября. В них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих: около 7,2 тысячи от белорусских вооруженных сил и около 5,5 тысяч от российских, из них около 3 тысяч на территории Белоруссии. На учениях также задействуют около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе примерно 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десять кораблей.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Литве, представит Германия. С 2017 по 2018 год в батальоне НАТО в Литве будут служить более 1,2 тысячи военных. Кроме того, с 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют семь истребителей ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй.