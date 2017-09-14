Иракский Курдистан ответит за референдум о независимости, заявили в Анкаре

АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. МИД Турции призвал руководство Иракского Курдистана отказаться от проведения референдума об отделении от Ирака и предупредил, что в противном случае им придется "заплатить цену", говорится в полученном РИА Новости в четверг заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.

"Если власти Курдской региональной администрации Ирака будут настаивать на своем подходе к референдуму, несмотря на все дружеские советы, им придется заплатить цену. Призываем их к отказу от такого подхода и здравомыслию", — говорится в документе.

МИД Турции также приветствовал решение парламента Ирака, который признал незаконным проведение референдума.

Турция и Иран, где также проживают курды, высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности, и призвали отказаться от инициативы. Главы МИД арабских стран также отвергли референдум о независимости Иракского Курдистана, назвав его незаконным и опасным для всего региона Ближнего Востока.