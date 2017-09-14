В ДНР из-за обстрелов произошел пожар в селе Яковлевка

ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Один пожар произошел в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрела со стороны украинских силовиков — в селе Яковлевка в пригороде Ясиноватой, сообщили в четверг в МЧС ДНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"Тринадцатого сентября в селе Яковлевка (под контролем ДНР — ред.) вследствие попадания взрывоопасного предмета произошел пожар. В результате пожара уничтожены кровля и перекрытие на площади 100 квадратных метров", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

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